За сутки в материковой части Китая обнаружены три активных случая заражения коронавирусом. Кроме того, в Китае обнаружено 36 бессимптомных больных.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

В материковом Китаебыло зарегистрировано три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 36 бессимптомных больных.

Два прибывших из-за рубежа человека с симптомами Covid-19 были выявлены в Шанхае и провинции Гуандун, один внутренний случай заболевания - в провинции Цзилинь.

Из 36 бессимптомных случаев четыре были обнаружены у людей, которые приехали в страну, 371 бессимптомный носитель коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Ранее "Страна" писала, что в Гонконге активисты устроили акцию протеста против принятия закона о защите национальной безопасности, однако полиция применила против них слезоточивый газ.

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