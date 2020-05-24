В Украине больше 70% случаев смертей от коронавируса нового типа приходится на людей, которые старше 60 лет. Они входят в группу риска.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье.

"Что касается наших граждан, которым более 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска ... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет ", - сказал Степанов.

Он добавил, что в Минздраве рекомендуют и отмечают, что людям в возрасте 60 и более лет нужно максимально находиться в самоизоляции.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 24 мая, подтверждено 20 986 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки - 406 новых случаев. В целом в Украине зарегистрировано 617 смертей от Covid-19. Выздоровели 7099 пациентов.

Ранее "Страна" писала, что в Харькове коронавирусом заразились два десятка медиков инфекционной больницы.

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