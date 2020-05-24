Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 22 мая посетил опытно-испытательный участок научно-производственного ООО "ОКБ ТСП" в Мачулищах Минской области. Там он ознакомился с военными ракетами китайской разработки и перспективными белорусскими разработками дальностью 300 км.

Об этом сообщает официальный сайт главы белорусского государства.

Во время визита Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение.

"Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом", - сказал президент.

Он добавил, что при обороне главное - нанести неприемлемый урон противнику. Лучше всего с этой задачей справляются высокоточные ракеты.

В Мачулищах президент ознакомился с перспективными образцами вооружения. Ему рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, а также идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. Пока сроки по созданию этих ракет не выдерживаются.

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - отметил Лукашенко.

Разработчики заверили гостя, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки". Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии.

Как доложили главе государства, российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний.

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал президент.

Между тем на днях Дональд Трамп заявил, что в США сейчас идут работы над созданием ракеты, чья скорость будет в 17 превышать скорость существующих самых быстрых аппаратов.

А в России в апреле прошел пуск секретной противоспутниковой ракеты.