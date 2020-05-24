Одесский стадион "Черноморец", выставленный два года назад на продажу со стартовой ценой 1 млрд 139,9 млн грн, продан с семнадцатой попытки. Его приобрели всего за 193 млн гривен.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Торги прошли 22 мая по голландской модели аукциона. Стартовая цена составила 139 млн 895 тысяч гривен - на 89 млн меньше, чем во время предыдущих неудачных торгов 13 мая и почти на миллиард меньше начальной цены.

Покупателем стало небольшое частное предприятие из США Allrise Capital Inc, основанное в 2016 году, которое находится в городе Ирвайн (Калифорния). Компания занимается предоставлением финансовых услуг, в ней работает до 10 сотрудников. Посте генерального директора в ней занимает некий Руслан Зинуров, а исполнительного директора - Михаил Трубчик.

Кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости, покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена указана как залоговое имущество.

С декабря 2014 года стадион был единственным обеспечением по кредитам, которые обанкротившийся "Имэксбанк" выдал 41 компании. Все эти компании связаны с бывшим нардепом от "Партии регионов" Леонидом Климовым. Через них он сумел вывести из финучреждения 8,3 млрд грн.

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