В Беларуси коронавирусом за сутки заразились 954 человек. Теперь в стране 36 198 зараженных. Пять человек умерли от осложнения болезни. Всего в стране от коронавивруса скончались 199 человек.

Об этом говорят данные сайта Worldometers.

В Беларуси по состоянию на 24 мая зарегистрировано 36 тыс. 198 человек с положительным тестом на Covid-19. Прирост за последние сутки составил 954 человека.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 пациентов. По состоянию на 24 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

Ранее "Страна" писала, что отказавшаяся от карантина Швеция вышла в европейские лидеры по смертности от коронавируса.

Также мы рассказывали, что свежий номер The New York Times вышел с именами тысячи умерших от коронавируса граждан США на обложке.