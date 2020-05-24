За последние два месяца, когда в странах просел ВВП, а простые люди еле сводили концы с концами из-за карантина, сверхбогатые люди стали намного богаче. Их состояние увеличилось на 255 миллиардов долларов.

Об этом пишет издание Forbes.

Больше других разбогател на пике пандемии основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг. За последние два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%. Его активы подорожали на 31 миллиард долларов. Сейчас его состояние оценивается в 86,5 млрд долларов. Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей планеты, которое он занимал в апреле, на четвертое.

А глава корпорации Amazon Джефф Безос за март и апрель заработал 29,9 млрд долларов на росте акций компании. Его общее состояние увеличилось до 146,9 млрд долларов.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, чьи активы выросли на 11,9 млрд долларов, теперь имеет состояние 106,5 млрд долларов.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира к сегодняшнему дню составляет около 1,5 трлн долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.

Ранее "Страна" писала, что МВФ прогнозируют беспрецедентный обвал экономики Евросоюза из-за карантина.

Мы также рассказывали об опасениях властей США, что череда эпидемий коронавируса может опустошить экономику страны и лишить ее статуса сверхдержавы.