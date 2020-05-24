В Германии, где собираются отменять масочный режим уже через две недели, новая вспышка коронавируса среди прихожан. Так, во Франкфурте много людей заразились во время службы в церкви.

О новых вспышках болезни сообщает Rheinische Post.

"После службы в баптистской церкви во Франкфурте более 40 человек заразились коронавирусом", - сказано в сообщении.

Церковь утверждает, что соблюдала противоэпидемические требования; в данное время остановлены все богослужения, которые были возобновлены лишь в начале мая.

У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме, в больницу после службы 10 мая попали шестеро.

Напомним, что в Германии люди продолжают выходить на акции протеста, требуя снять карантинные ограничения. Так, 16 мая, на митинги в разных городах ФРГ пришли тысячи человек.

Ранее мы писали, что Германия отказалась от обязательного карантина для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.