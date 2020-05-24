Состоявшийся 11 марта ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов мог привести минимум к 41 смерти от коронавируса среди футбольных фанов.

В тот день на ливерпульском стадионе "Энфилд" встречались команды "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико". Матч завершился победой "Атлетико" в дополнительное время со счетом 3:2.

Об этом сообщает издание из Великобритании The Sunday Times.

Статистику британской газете предоставила компания Edge Health, основываясь на данных Национальной службы здравоохранения страны (NHS).

Такое число умерших было получено при моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Англию и сравнении количества смертельных исходов в других регионах страны. На тот момент в Испании было зафиксировано более 640 тысяч случаев заражения коронавирусом, а в Великобритании — 100 тысяч.

Места массовых скоплений людей часто становились рассадниками коронавируса. Например, в Израиле больше всего людей в начале эпидемии подхватили вирус в синагогах.

А на австрийском горнолыжном курорте Ишгль заболели больше двух тысяч отдыхающих.