В Иране возле нефтегазового месторождения прошло короткое землетрясение. Подземный толчок был средней силы - магнитудой 5,5 баллов.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской Академии наук.

Толчок зафиксирован в юго-западной части Ирана в 14 км севернее города Догонбадан. В его окрестностях которого находится значимое нефтегазовое месторождение Гечсаран.

Эпицентр зафиксированного в 12:11 в воскресенье землетрясения имел координаты 30.49 градуса северной широты и 50.79 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "очень сильное".

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