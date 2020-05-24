Авторитетная американская газета The New York Times вышла с именами умерших от коронавируса людей на первой полосе. В списке значатся тысяча жертв COVID-19.

Заголовок материала гласит: "Число смертей в США - около 100 000, неисчислимые потери". А в подзаголовке написано: "Это не просто имена в списке. Это мы".

США уже давно вышла в лидеры по заболеваемости и смертности от COVID-19, устанавливая все новые печальные коронавирусные рекорды. "Страна" разбиралась, почему Соединенные Штаты стали мировым центром пандемии коронавируса.

Между тем американские ученые пытаются активно бороться с болезнью, разрабатывая вакцины и тесты. Например, недавно они запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус. Также они придумали маску, которая светится, если человек заражен вирусом.