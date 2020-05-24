Соединенные Штаты Америки переносят саммит Большой семерки на конец июня потому что Трамп хочет провести встречу в очном формате. В Америке сейчас пик коронавируса и в стране надеются, что ситуация с пандемией позволит провести встречу через месяц.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Дипломат заявил, что страна надеется провести встречу в привычном формате, так как США уже близки к прохождению пика заболеваемости коронавирусом. О'Брайен подчеркнул, что все лидеры G7 заинтересованы в личном общении вместо видеоконференции.

Встреча участников саммита ранее была запланирована на 10 июня.

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