В Иерусалиме назвали новую дату открытия Храма Гроба Господня для верующих
Вопреки обещаниям православного Греческого патриархата Иерусалима сделать 24 мая доступным для посещений закрытый на карантин 25 марта храм Воскресения (Гроба Господня), он так и не открылся для верующих. Пока там проводят службы только в присутствии церковников.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Настоятель иерусалимского монастыря святых Архангелов архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет пояснил, что по решению глав трех христианских церквей (греческой православной, армянской апостольской и католической), служба в храме пока будет вестись в отсутствии верующих. Для последних ворота храма откроются в ближайшие два дня - сразу после окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Одновременно с христианской святыней для молящихся откроются мечети Старого города, включая мечеть Аль-Акса.
Священнослужители готовят церковь Воскресения для приема христиан, проводя в том числе дезинфекцию помещения.
В первое время число посетителей храма будут ограничивать до 50 по соображениям безопасности и во избежание новой вспышки коронавирусной инфекции. Вход в базилику будет доступен только здоровым людям в масках с нормальной температурой, без симптомов ОРВИ. Также верующие будут обязаны соблюдать двухметровую дистанцию и воздерживаться от физического контакта друг с другом и прикосновений к святыням.
Как писала "Страна", изначально в марте храм в Иерусалиме закрывали всего на неделю. Но затем карантин продлили.
В таком режиме храм встретил Пасху и схождение Благодатного огня.