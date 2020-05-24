Вопреки обещаниям православного Греческого патриархата Иерусалима сделать 24 мая доступным для посещений закрытый на карантин 25 марта храм Воскресения (Гроба Господня), он так и не открылся для верующих. Пока там проводят службы только в присутствии церковников.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Настоятель иерусалимского монастыря святых Архангелов архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет пояснил, что по решению глав трех христианских церквей (греческой православной, армянской апостольской и католической), служба в храме пока будет вестись в отсутствии верующих. Для последних ворота храма откроются в ближайшие два дня - сразу после окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Одновременно с христианской святыней для молящихся откроются мечети Старого города, включая мечеть Аль-Акса.

Священнослужители готовят церковь Воскресения для приема христиан, проводя в том числе дезинфекцию помещения.

В первое время число посетителей храма будут ограничивать до 50 по соображениям безопасности и во избежание новой вспышки коронавирусной инфекции. Вход в базилику будет доступен только здоровым людям в масках с нормальной температурой, без симптомов ОРВИ. Также верующие будут обязаны соблюдать двухметровую дистанцию и воздерживаться от физического контакта друг с другом и прикосновений к святыням.

Как писала "Страна", изначально в марте храм в Иерусалиме закрывали всего на неделю. Но затем карантин продлили.

В таком режиме храм встретил Пасху и схождение Благодатного огня.