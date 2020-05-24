Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова (Москва) Михаил Костинов заверил, что с наступлением жары коронавирус продолжит распространяться и дальше, однако люди будут реже заражаться и станут переносить болезнь легче. Он объяснил это влиянием сезонного иммунитета.

О влиянии жары на заболеваемость специалист рассказал в эфире телеканала "Дождь".

"То, что тепло будет и будет дальше, это не нравится вирусу. И особенно ему не нравится иммунная система у нас, у людей. У россиян она устроена по-другому. Не сравнить с иммунитетом жителей Америки, Южной Америки: у них климат всегда одинаков - теплый", - сказал иммунолог.

Костинов добавил, что "вирус не любит ультрафиолетовых лучей".

Ранее "Страна" приводила объяснение украинского Минздрава о том, что сухая погода, отсутствие влаги и ультрафиолет пагубно воздействуют на коронавирус. Однако он лишь утрачивает активность, но не гибнет.

Мы также писали о мнении ВОЗ, согласно которому не стоит надеяться на то, что вирус полностью исчезнет в летнюю жару.