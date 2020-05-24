В Донецкой области за неделю до начала лета выпал густой град. Куски града были размером с плоды гороха или фасоли.

Фото града появились в Facebook на странице пользователя социальной сети Александа Белименко.

Град выпал в селе Яцкое, оно находится в Лиманском районе. На фото запечатлен берег Краснооскольского водохранилища, которое считается одним из любимых мест отдыха местных жителей.



Фото: Facebook/Олександр Беліменко

Ранее "Страна" писала, что в Карпатах также воцарилась настоящая зима. За неделю до наступления лета гору Поп Иван Черногорский накрыло снегом.

Еще мы рассказывали о том, что синоптик рассказала, что в Украине погода в понедельник, 25 мая, будет влажной, кое-где задержится прохлада, а приход тепла в Украину откладывается до начала июня.