В Министерстве здравоохранения полагают что украинцам придется еще некоторое время после карантина из-за распространения коронавируса носить маски. Социальное дистанцирование также останется даже после снятия карантинных мер.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, резкого снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине сейчас не происходит: "в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же пределах - от 350 до 550 заболеваний каждый день".

Глава Минздрава добавил, что реалии жизни сейчас таковы, что "мы будем еще долгое время пользоваться элементарными средствами защиты. Речь идет, в частности, о ношении защитных масок и соблюдении социального дистанцирования".

Ранее "Страна" писала, что на Закарпатье из-за коронавируса изолировали село.

Также мы рассказывали, что в Германии уже с 6 июня начнут отмену масочного режима у граждан.