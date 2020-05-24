В соцсети Facebook утром 24 мая появился видеоролик с десятком мужчин, которые непринужденно бегут голыми по центру Киева. На бегунах надеты только медицинские маски, носки и обувь. Причинные места атлеты прикрывают руками.

Судя по узнаваемому силуэту Николаевского костела на заднем плане, видео снято в районе улицы Большая Васильковская.

Опубликовавший ролик пользователь коротко написал, что этот своеобразный марафон в столице прошел под девизом: "Будь человеком, носи маску!" Однако действительно ли его не в меру раскованные участники хотели таким образом призвать соблюдать масочный режим, неизвестно. Также неясно, кто организовал мероприятие.

Видео: Facebook

В конце декабря "Страна" рассказывала, что по Крещатику группа голых парней устроила забег, а за ними гнались полицейские и другие люди.

Мы также писали, что примерно годом ранее мужчина в костюме Адама разгуливал по столичному супермаркету.