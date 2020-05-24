В Центре общественного здоровья Украины опубликовали карту заражения коронавируса по облаястям. Лидируют в антирейтинге Черновицкая область, Киев и область. Всего в стране подтверждено 20986 случаев заражения коронавирусом, 7108 человек выздоровели, 617 умерли.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

Статистика заражения по областям выглядит так:

Винницкая обл. - 889 (472 выздоровели) Волынская обл. - 771 (182 выздоровели) Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел) Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели) Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели) Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели) Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели) Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели) город Киев - 2623 (358 выздоровели) Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели) Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели) Луганская обл. - 43 (34 выздоровели) Львовская обл. - 1333 (276 выздоровели) Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели) Одесская обл. - 827 (128 выздоровели) Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели) Ровенская обл. - 1417 (561 выздоровел Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели) Харьковская обл. - 910 (208 выздоровели) Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели) Хмельницкая обл. - 346 (99 выздоровели) Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели) Черновицкая обл. - 3028 (798 выздоровели) Черниговская обл. - 129 (46 выздоровели).

Фото: Центр громадського здоров’я України

Ранее "Страна" писала, что в Харькове коронавирусом заразились два десятка медиков инфекционной больнице.

Также мы рассказывали, что в Минздраве предупредили украинцев, что загар на солнце не спасает от заражения коронавирусом.