Коронавирус по областям Украины. Фото: Страна

В Центре общественного здоровья Украины опубликовали карту заражения коронавируса по облаястям. Лидируют в антирейтинге Черновицкая область, Киев и область. Всего в стране подтверждено 20986 случаев заражения коронавирусом, 7108 человек выздоровели, 617 умерли. 

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ. 

Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

распространение коронавируса в Украине

Статистика заражения по областям выглядит так: 

  1. Винницкая обл. - 889 (472 выздоровели)
  2. Волынская обл. - 771 (182 выздоровели)
  3. Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел)
  4. Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)
  5. Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели)
  6. Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели)
  7. Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели)
  8. Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели)
  9. город Киев - 2623 (358 выздоровели)
  10. Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели)
  11. Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели)
  12. Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)
  13. Львовская обл. - 1333 (276 выздоровели)
  14. Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)
  15. Одесская обл. - 827 (128 выздоровели)
  16. Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели)
  17. Ровенская обл. - 1417 (561 выздоровел
  18. Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
  19. Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели)
  20. Харьковская обл. - 910 (208 выздоровели)
  21. Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)
  22. Хмельницкая обл. - 346 (99 выздоровели)
  23. Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели)
  24. Черновицкая обл. - 3028 (798 выздоровели)
  25. Черниговская обл. - 129 (46 выздоровели).

 

Карта коронавируса в Украине

Фото: Центр громадського здоров’я України

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