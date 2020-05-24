Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 24 мая
В Центре общественного здоровья Украины опубликовали карту заражения коронавируса по облаястям. Лидируют в антирейтинге Черновицкая область, Киев и область. Всего в стране подтверждено 20986 случаев заражения коронавирусом, 7108 человек выздоровели, 617 умерли.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
Статистика заражения по областям выглядит так:
- Винницкая обл. - 889 (472 выздоровели)
- Волынская обл. - 771 (182 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел)
- Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)
- Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели)
- Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели)
- город Киев - 2623 (358 выздоровели)
- Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)
- Львовская обл. - 1333 (276 выздоровели)
- Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)
- Одесская обл. - 827 (128 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1417 (561 выздоровел
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели)
- Харьковская обл. - 910 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 346 (99 выздоровели)
- Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3028 (798 выздоровели)
- Черниговская обл. - 129 (46 выздоровели).
Фото: Центр громадського здоров’я України
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