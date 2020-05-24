После открытия садиков их воспитанники будут больше гулять. Фото: pixabay.com

25 мая в Украине возобновят свою работу детские сады. Чтобы пребывание в них было безопасным, прежде всего для детей, Минздрав утвердил определенные правила.

Что запрещено и разрешено в дошкольных учреждениях, пресс-служба ведомства представила в виде инфографики в Facebook.

Согласно инфографике, для детей предусмотрены такие правила и меры:

  • измерение температуры перед приемом и каждые 4 часа;
  • ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;
  • обучение мерам безопасности в игровой форме;
  • гибкий график прогулок и занятий;
  • ограничение числе детей в группах;
  • максимально возможное дистанцирование;
  • ограниченное число занятий и игр, предусматривающих физический контакт;
  • ограничение одновременного приема пищи и пребывания за одним столом;
  • запрет мягких игрушек;
  • полный отказ от одноразовых полотенец;
  • отказ от ковров с длинным ворсом;
  • использование сменной обуви в помещении;
  • увеличение числа прогулок и занятий под открытым небом. 

 

Скриншот из Facebook МОЗ

Правила, касающиеся сопровождающих лиц, предусматривают следующее:

  • обязательный масочный режим;
  • запрет массовых мероприятий с участием родителей;
  • утренний прием и передача детей в конце дня на улице;
  • дистанционные родительские собрания.

Для работников садиков МОЗ ввело такие правила:

  • проведение температурного скрининга перед началом смены;
  • установка дезинфектора на входе;
  • проведение дезинфекции поверхностей каждые 2 часа и после занятий;
  • влажная уборка с дезинфекцией в конце смены;
  • регулярное проветривание помещений;
  • централизованный сбор использованных СИЗ (последние не должны быть доступны детям);
  • временное отстранение работников из групп риска;
  • мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;
  • обеспечение пятидневного запаса СИЗ;
  • жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
  • избегание контактов с больными;
  • самоизоляция при симптомах ОРВИ.

Ранее "Страна" приводила объяснение чиновников от образования о том, как будут выходить из карантина детские сады и школы столицы.

Мы также цитировали заявление главы МОЗ о том, что детям в садах маски не нужны.

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