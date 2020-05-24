Запрет ковров с длинным ворсом и ограничение игр. Минздрав показал, как будут работать детсады после открытия
25 мая в Украине возобновят свою работу детские сады. Чтобы пребывание в них было безопасным, прежде всего для детей, Минздрав утвердил определенные правила.
Что запрещено и разрешено в дошкольных учреждениях, пресс-служба ведомства представила в виде инфографики в Facebook.
Согласно инфографике, для детей предусмотрены такие правила и меры:
- измерение температуры перед приемом и каждые 4 часа;
- ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;
- обучение мерам безопасности в игровой форме;
- гибкий график прогулок и занятий;
- ограничение числе детей в группах;
- максимально возможное дистанцирование;
- ограниченное число занятий и игр, предусматривающих физический контакт;
- ограничение одновременного приема пищи и пребывания за одним столом;
- запрет мягких игрушек;
- полный отказ от одноразовых полотенец;
- отказ от ковров с длинным ворсом;
- использование сменной обуви в помещении;
- увеличение числа прогулок и занятий под открытым небом.
Правила, касающиеся сопровождающих лиц, предусматривают следующее:
- обязательный масочный режим;
- запрет массовых мероприятий с участием родителей;
- утренний прием и передача детей в конце дня на улице;
- дистанционные родительские собрания.
Для работников садиков МОЗ ввело такие правила:
- проведение температурного скрининга перед началом смены;
- установка дезинфектора на входе;
- проведение дезинфекции поверхностей каждые 2 часа и после занятий;
- влажная уборка с дезинфекцией в конце смены;
- регулярное проветривание помещений;
- централизованный сбор использованных СИЗ (последние не должны быть доступны детям);
- временное отстранение работников из групп риска;
- мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;
- обеспечение пятидневного запаса СИЗ;
- жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
- избегание контактов с больными;
- самоизоляция при симптомах ОРВИ.
Ранее "Страна" приводила объяснение чиновников от образования о том, как будут выходить из карантина детские сады и школы столицы.
Мы также цитировали заявление главы МОЗ о том, что детям в садах маски не нужны.