25 мая в Украине возобновят свою работу детские сады. Чтобы пребывание в них было безопасным, прежде всего для детей, Минздрав утвердил определенные правила.

Что запрещено и разрешено в дошкольных учреждениях, пресс-служба ведомства представила в виде инфографики в Facebook.

Согласно инфографике, для детей предусмотрены такие правила и меры:

измерение температуры перед приемом и каждые 4 часа;

ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;

обучение мерам безопасности в игровой форме;

гибкий график прогулок и занятий;

ограничение числе детей в группах;

максимально возможное дистанцирование;

ограниченное число занятий и игр, предусматривающих физический контакт;

ограничение одновременного приема пищи и пребывания за одним столом;

запрет мягких игрушек;

полный отказ от одноразовых полотенец;

отказ от ковров с длинным ворсом;

использование сменной обуви в помещении;

увеличение числа прогулок и занятий под открытым небом.

Правила, касающиеся сопровождающих лиц, предусматривают следующее:

обязательный масочный режим;

запрет массовых мероприятий с участием родителей;

утренний прием и передача детей в конце дня на улице;

дистанционные родительские собрания.

Для работников садиков МОЗ ввело такие правила:

проведение температурного скрининга перед началом смены;

установка дезинфектора на входе;

проведение дезинфекции поверхностей каждые 2 часа и после занятий;

влажная уборка с дезинфекцией в конце смены;

регулярное проветривание помещений;

централизованный сбор использованных СИЗ (последние не должны быть доступны детям);

временное отстранение работников из групп риска;

мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;

обеспечение пятидневного запаса СИЗ;

жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;

избегание контактов с больными;

самоизоляция при симптомах ОРВИ.

Ранее "Страна" приводила объяснение чиновников от образования о том, как будут выходить из карантина детские сады и школы столицы.

Мы также цитировали заявление главы МОЗ о том, что детям в садах маски не нужны.