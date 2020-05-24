Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер. Ее избрали мэром города Тиллуа-Лес-Маршьен во Франции.

Об этом сообщает французское издание La Voix du Nord.

Кандидатуру 55-летней трансгендерной женщины Мари Ко поддержали 14 муниципальных депутатов. Ко отмечает, что ее выбрали не потому, что она трансгендер, люди голосовали за прогамму.

"Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции", - подчеркнула соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.

Ранее "Страна" писала, что в Венгрии официально запретили трансгендеров и смену пола.

Также мы рассказывали, что известная писательница Джоан Роулинг вступилась за 45-летнюю Майю Форстейтер, которую уволили с работы за критику трансгендеров.