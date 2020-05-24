Сегодня, 24 мая, на НТВ вышел очередной выпуск "Новых русских сенсаций". В передаче под названием "Запрещенный выпуск. Заложники Байдена" российские журналисты анонсировали интервью с Надеждой Савченко.

Четыре года назад, 25 мая 2016 года, Савченко вернулась из российской тюрьмы. Тогда она возглавляла рейтинг доверия украинских политиков с 35 процентами. В 2017-м, уже будучи нардепом, ее поддержка рухнула до 2% и ниже. В 2018-м ее арестовали по обвинению в организации терактов в правительственном квартале и попытке захвата власти. В 2019-м Надежда вышла на свободу, но избраться в парламент уже не смогла.

В передаче была озвучена новая версия, кто именно мог слить аудиозаписи разговора Петра Порошенко и Джо Байдена. А именно, что это - дело рук Александра Онищенко или же было сделано не без его участия. Все подробности - в материале "Страны".

"Запрещенный выпуск. Заложники Байдена" на НТВ

Журналисты подали интервью с Надеждой Савченко как продолжение истории с Александром Онищенко. Неделю назад он тоже поговорил с НТВ. По видеосвязи из немецкой тюрьмы рассказал, что атакой на него стоят демократы США, Петр Порошенко и американский инвестор Джордж Сорос, обратился к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой не выдавать его Украине и сообщил о неком козыре в рукаве - подробно в нашем материале.

"На следующий день министр иностранных дел Германии Маас и госсекретарь США Помпео провели телефонные переговоры. И главной темой стала Украина. Совпадение? Не думаем", - говорит закадровый голос НТВ.

"А через два дня всё, что говорил Онищенко, подтвердилось слово в слово. На Украине опубликовали аудиозаписи Порошенко и Байдена. Порошенко унизительно рапортует Байдену. Компромат, о котором говорил Александр Онищенко, вспыл на поверхность международным скандалом", - продолжили российские журналисты.

"Еще один важный вопрос: кто записывал эти пленки. Зная любовь Порошенко к денежным знакам, некоторые подозревают, что Петр Алексеевич сам на себя записал компромат и сам загнал это с наценкой на эксклюзив. Или это знаменитые пленки Онищенко?" - задаются вопросом НТВшники.

Журналисты соотнесли свой выпуск с Онищенко с продлением санкций против НТВ и других российских телеканалов и сайтов, ответив, что таким образом Владимир Зеленский продолжил риторику Порошенко. "Пока же в обход цензуре с нами выходит на связь наводчица Надежда Савченко, которая высматривает новую цель", - говорят в передаче и в кадре появляется фото Зеленского под оружейным прицелом.

Начала Савченко говорить об Онищенко - в комплиментарной форме: "Я с Александром Онищенко знакома, это сильный человек, это спортсмен, прежде всего, это действительно человек, который достиг успехов в жизни".

"Я готова свидетельствовать о том, что происходило в Украине как для внутреннего, так и для внешнего расследования", - сказала далее в контексте расстрелов на Майдане в 2014 году, добавив, что ее позиция именуется воинствующей демократией.

Затем Надежда вновь вернулась к Онищенко, точнее, к книге его авторства "Петр пятый", которую она читала запоем. "Он был, как говорится, смотрящий от Порошенко в Верховной Раде", - охарактеризовала Савченко Онищенко. Хотя, как известно, она и раньше не скрывала, что считает Онищенко соратником в плане борьбы с Порошенко, а с его книгой даже приходила на судебные заседания в Украине.

Суть "разрыва" Порошенко с Онищенко в передаче описал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. Он сказал, что прошлая власть шантажировала Онищенко и хотела склонить на свою строну. "Я убежден, что с компаниями, которыми владел Александр Онищенко, произошел беспредел. Эти компании имели налоговую задолженность. Причем налоги, как я понимаю, ушли к экс-президенту как гарантия, что по этим налогам будет списание", - сказал Шуфрич.

"Я знаю, что Александр был в легком шоке, он жаловался. Говорил, что сгрузил Порошенко, по его словам, около 40 миллионов долларов - цифру я точно не помню. А он (Порошенко) подлец натравил правоохранительные структуры", - говорит Шуфрич со слов Онищенко.

Журналисты НТВ заявляют, что Порошенко увидел в Савченко конкурента, поэтому она была посажена в тюрьму. Далее переходят на личность Зеленского. Мол, тот обещал быть приговором Порошенко, но "сам стал драконом".

В ответ на это они процитировали вопрос журналиста Василия Голованова на последней пресс-конференции о приговоре Порошенко. Президент Зеленский, напомним, выразил уверенность, что все впереди.

"После изгнания из президентского рая Петр Порошенко живет, как у Бога за пазухой. Никаких допросов. С семьей изволил провести новогодних отдых на Сейшелах", - говорит закадровый голос НТВ и предлагает вниманию кадры с яхты, на который отдыхал бывший президент.

Затем журналисты НТВ рассказали об отдыхе Владимира Зеленского в Омане и только потом, к 35 минуте передачи из 47, вновь вернулись к интервью с Савченко, в рамках которого она должны была озвучить компромат - "подарочек Зе-президенту к годовщине его правления".

"Вы говорили про Свинарчуков. Вы знаете, что одно из обвинений - торговля запчастями с Российской Федерацией. Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Такую коррупцию прощать нельзя. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский - все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить", - отметила Савченко.

"Вся информация, которая у меня была как у народного депутата, запросы, которые я писала, информацию, которую я добывала и мне рассказывали - все я передавала правоохранительным органам. Я осуществляла депутатский контроль, чтобы расследование проводилось. Мы понимаем, что это топ-коррупция, но я считаю, что она должна быть расследована. Чем быстрее Александр (Онищенко) начнет говорить без боязни за свою жизнь, тем быстрее мы будет иметь эти расследования", - говорит Надежда Савченко.

Она продолжила: "Говорить о каких-то заговорах я считаю неуместным. Это не поможет Онищенко. Ему нужно выходить на честную тропу войны и доказывать свою невиновность. Есть экспертные оценки, что не было коррупции в самом бизнесе. Но что была политическая коррупция - тут надо разбираться. Я считаю, у него еще есть материалы, которыми он может удивить мир".

Эту тему продолжил Нестор Шуфрич: "Я думаю, Саша намного больше знает, чем говорит о тех нелегальных черных деньгах, которые ходили между министерствами, администрации президента и лично президентом. Саше я бы уже рекомендовал, если говорить "А", то набраться решимости и заключить сделку со следствием".

"3 ноября в США пройдут выборы президента Америки. А, значит, нас ждут километры пленок с договорянками Петра Алексеевича", - отметил закадровый голос НТВ.

Затем российские журналисты процитировали замглавреда "Страны" Светлану Крюкову, которая сказала: "По нашей информации, Коломойский сумел подзаписать Зеленского... Я знаю, что в его домашнем архиве есть видео с Зеленским". Отсюда на НТВ сделали вывод, что и сам Зеленский на крючке.

"Ясно, что Порошенко - слуга Байдена. Зеленский - слуга Порошенко. А хозяин у них один. Так что приключений хватит на всех", - завершили российские журналисты.

Полный выпуск передачи Новые русские сенсации от 24 мая на НТВ: