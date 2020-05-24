Дарницкий районный суд Киева при поддержке государственного обвинения прокуратуры №7 объявил обвинительный приговор злоумышленнику, который совершил разбойное нападение на 18-летнего парня, угрожая инъекцией с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры города Киева.

Следствие установило, что в декабре 2018 на станции метро "Позняки" злоумышленник подошел к потерпевшему и показал ему шприц с веществом, в котором якобы содержался ВИЧ. Угрожая сделать юноше опасную инъекцию, мужчина отобрал у него деньги и мобильный телефон.

По результатам предварительного расследования действия напавшего были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

С учетом позиции прокурора Дарницкий райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее "Страна" писала о похожей истории в Борисполе: год с лишним назад там поймали мужчину в медицинской маске, который выпытал у девушки пин-код карты, угрожая ей шприцем.

А три года назад мы рассказывали о том, что суд отправил за решетку разбойников, угрожавших женщинам ВИЧ-инфицированным шприцем.