Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четыре человека погибли. Еще четыре человека госпитализированы с травмами разного уровня тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

На трассе Киев-Чоп в селе Тухолька Сколевского района Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус.

По предварительным данным полиции, 50-летний водитель грузовика не избрал безопасной скорости и допустил столкновение с микроавтобусом, двигавшимся по встречной полосе.

Фото: Национальная полиция

"Около 11:30 произошло столкновение грузового автомобиля MAN и микроавтобуса Mercedes Benz. Вследствие столкновения погибли водитель и три пассажира микроавтобуса. Еще четверых пассажиров микроавтобуса доставили в больницу", - указано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством и приведшее к гибели нескольких человек).

Фото: Национальная полиция

Ранее "Страна" писала, что под Черкассами при столкновении легковушки, джипа и микроавтобуса погибли ребенок и трое взрослых.

Также мы рассказывали, что в Киеве на переходе сбили пьяную женщину, которая перебегала на красный.