В Министерстве охраны здоровья Украины развенчали миф о том, что загорание является хорошей профилактикой от заражения коронавирусом.

Почему это не так, пресс-служба ведомства объяснила в Facebook.

Вирус менее активен в сухом горячем воздухе. То есть сухая погода. отсутствие влаги и ультрафиолет пагубно воздействуют на вирус. Однако он лишь утрачивает активность, но не гибнет.

Защищаться от коронавируса необходимо не с помощью солнечных ванн. Нужно соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, особенно следить за гигиеной рук, если рядом есть заболевший Covid-19.

Ранее "Страна" рассказывала, почему чеснок, алкоголь, горячая вода или холод бесполезны в качестве мер профилактики или лечения Covid-19.

Мы также писали, что при коронавирусе не помогает и промывание носа солевым раствором.