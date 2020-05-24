Участники акции "Стоп Реванш", которые сегодня в Киеве протестуют в честь годовщины президентства Владимира Зеленского, обклеили забор у его дома листовками "Национального корпуса".

Об этом в воскресенье, 24 мая, с места событий рассказывает корреспондент "Страны".

Так, колонна протестующих пришла к дому Владимира Зеленского, расположенного по улице Грушевского, 9а.



Колонна националистов пришла к дому Зеленского. Фото: Страна

Толпа из тысячи человек, среди которых были представители националистических организаций "Национальный корпус" и ВО "Свобода", требовала от президента выйти к ним, чтобы он смог услышать требования участников митинга.

Год Зеленского - год реванша. Фото: Страна

По словам организаторов, главными их требованиями являются увольнение руководителя Офиса президента Андрея Ермака и "прекращения реванша пророссийских сил" на Донбассе.

Колонна порохоботов у дома Зеленского в Киеве. Фото: Страна

Территорию акции протеста проверяли кинологи. Фото: Страна

Стоит отметить, что Зеленский к "антиреваншистам" так и не вышел. В свою очередь активисты обклеили забор и ворота вокруг дома, где находится квартира президента и зажгли фаеры под исполнения гимна Украины. После этого акция и завершилась.

Зачем-то повесили на забор у дома Зе портрет Дмитрия Гордона. Фото: Страна

Националисты поставили "оценки" от имени всего украинского народа Зеленскому. Фото: Страна

Колонна порохоботов возле дома президента Украины Зеленского в центре Киева. Фото: Страна

Напомним, что "Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего митинга против политики президента Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что во время этой акции художник и телеведущий канала Порошенко "Прямой" Сергей Поярков попытался спародировать речь Зеленского в стиле "туалетного юмора".