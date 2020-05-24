В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике 21 мая начался акустический мониторинг летучих мышей. Работы проводятся совместно с Украинским обществом охраны птиц.

Проект назвали "Полесье - дикая природа без границ", он важен для изучения рукокрылых Украины, так как почти все их виды занесены в Красную книгу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба заповедника.

"Рукокрылые - один из сокровищ животного мира заповедника. На сегодня выявлено 16 их видов. Летучие мыши доминируют среди млекопитающих в перечне Красной книги Украины - в нее включены 13 из 16 видов. Эти ночные животные являются индикатором ценных природных комплексов, особенно - старовозрастных лесов", - говорится в записи.

Экологи рассказывают, что изучать летучих мышей сложно. Они маленькие, активны ночью и быстро перемещаются. В конце ХХ века в исследованиях стали широко применять детекторы. Приборы фиксировали ультразвуковой сигнал, с помощью которого летучие мыши сканируют окружающее пространство. Таким образом животных можно было не увидеть, а услышать.

"Сейчас исследователи используют звукозаписывающие приборы - ресиверы, которые в стационарном режиме, в течение нескольких суток, записывают "голоса" летучих мышей. Затем информация с них снимается и обрабатывается на компьютере", - объяснили в пресс-службе.

Заповедник стал первым мониторинговым участком в Полесье, там оборудовано десять точек наблюдения с ресиверами. В экспедиции участвуют эксперт-хироптеролог (то есть специалист по рукокрылым) Владимир Тищенко и региональная координатор проекта Татьяна Кузьменко. Отвечает за мониторинговые исследования со стороны заповедника техник-лаборант научного отдела Екатерина Корепанова.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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