Участники акции "Стоп Реванш" в Киеве, посвященной первому году президентства Владимира Зеленского, пришли к дому главы государства.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Так, по словам митингующих, это была первая акция после ослабления карантина, однако они могут стать регулярными. "Нас выйдут миллионы", угрожающе заявили "антиреваншисты".

Кроме того, на главном плакате колонны, которая пришла к дому Зеленского, красовалась надпись "111 статья. Зе готовься!" (по 111 статье в Украине судят за госизмену - Ред.). Именно ее сейчас вменяют бывшему президенту страны Петру Порошенко после публикации его разговоров с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Прямо под домом президента протестующие кричали "бубочка выходи" и пообещали доставать президента со своими "требованиями" где бы он ни был.

Напомним, что "Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего митинга против политики президента Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что на этой акции также присутствовал художник и телеведущий канала Порошенко "Прямой" Сергей Поярков. Артист надел шутовскую шапку и попытался спародировать речь Зеленского в стиле "туалетного юмора".