После недолгого затишья Петр Порошенко возобновляет уличные акции против Зеленского. Сегодня в Киеве прошла акция "Стоп-реванш".

Затишье было вызвано с одной стороны карантином. А с другой - временным консенсусом партий бывшего и нынешнего президента по ряду ключевых для МВФ законов.

Этот консенсус был заметен и по уголовным делам против Порошенко, которые с марта почти перестали расследваться.

Однако после голосования за землю и антиколомойский закон, ситуативный союз "Слуги народа" и "Европейской солидарности" на какое-то время себя исчерпал. И стороны опять начали друг другу, что называется, досаждать. В основном, в силу пиар-причин - близятся местные выборы, а потому Зеленскому нужно показать, что какие-то действи против Порошенко он предпринимает, а Порошенко нужно еще раз показать своей "элите 25%", что он "борется с реваншем".

ГБР 19 мая завело на Порошенко дело о госизмене из-за "пленок Байдена". Зеленский по этому поводу пообещал предыдущей властной команде "много приключений и приговоров". А в пятницу стало известно еще об одном прозводстве - о незаконном вывозе из Украины 43 ценных картин. Порошенко даже вызвали во вторник на допрос.

После этого лояльные экс-президенту активисты вышли на Майдан. Формальной привязкой стал год президентства Зеленского. Основной темой для недовольства стала якобы пророссийская политика шефа Офиса президента Андрея Ермака и вытекающий из нее "реванш".

Это позволило подтянуть к акции не только прямых порохоботов - "Справа громад" и "Демсокира" - но и классических националистов: "Свободу" и "Нацкорпус". Что само по себе характерно - тот же Нацкорпус еще год назад устраивал акции против Порошенко и Свинарчука, а теперь стал в один ряд с их сторонниками, которые, собственно, и задавали тон на сегодняшней акции.

Они открыто призывали Зеленского "не становиться участниками внутреннего скандала в США". То есть - не расследовать дело о пленках Байдена, на которых бывший президент торгует украинским суверенитетом, продавая должность генпрокурора за миллиард от МВФ.

В общем понятно, что "реванш-майдан" стал в том числе и ответом на опасную для Порошенко историю с утечкой его разговоров с Байденом. Но если брать шире - стороны включились в предвыборную гонку. Речь о местных выборах, которые по идее должны состояться в октябре.

"Осенью мы должны быть едины, как кулак", - проговорился со сцены о цели акции известный порохобот Виталий Гайдукевич (он участвовал в недавней травле бренда вышиванок ETNODIM за фото с Зеленским).

Именно предстоящими выборами можно объяснить этот обмен ударами. Включая и новые дела на Порошенко, которые не факт, что дойдут до подозрения - как не дошло пока ни одно производство, открытое на бывшего гаранта.

Поэтому в том числе присоединились к акции и "Свобода" с "Нацкорпусом", которые уже начинают занимать оппозиционную нишу.

Правда, нельзя сказать, чтобы акция прошла сколь-нибудь внушительно. На Майдан вышло на пике мероприятия до полутора тысяч человек. В лучшие времена "Штайнмайер-майдана" осенью выходило в пять-шесть раз больше. Что, впрочем, тоже было немного для трехмиллионного Киева.

Правда, у Зе даже такой поддержки на улице нет. Поэтому Порошенко и Ко будут продолжать использовать свои мини-майданы, чтобы кошмарить президента.

Чем на это ответит Зеленский? Будет ли он и дальше пытаться не обидеть агрессивное меньшинство и продолжать кормить "партию войны" продолжением старой политики на гуманитарном фронте и по Донбассу. Либо же изменит курс хотя бы исходя из собственных политических задач по местным выборам? Пока, в основном, действия Зе-команды всегда шли по первому направлению.