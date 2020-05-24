В Украине в последний понедельник весны, 25 мая, будет дождливая погода. По всей стране будет относительно теплая погода - в среднем +15 градусов. Средняя ночная температура будет +6..+7 по всей стране.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины температура будет +14...+18 градусов днем и +6...+9 градусов ночью. На всей территории Украины ожидаются дожди.

В северной части Украины ожидается +14...+17 градусов. Ночью температура составит в среднем +7 градусов. в северной части Украины тоже ожидается дождь.

В восточных регионах - Харьковской, Луганской и Донецкой областях не ожидается дождя, но температура воздуха будет невысокой - до +18 градусов тепла днем и до +8 градусов тепла ночью.

В центре страны ожидается +15..+18 градусов днем и до +9 градусов тепла ночью. Теплее всего будет в Запорожье - до +20 градусов днем и до +10 градусов ночью. В центре страны также ожидается дождь.

Юг страны будет теплее - до +21 градусов тепла днем, ночью ожидается +9..+12 градусов. На юге также ожидаются дожди.

В Киеве будет +14...+16 градусов днем и +7...+9 градусов ночью. Столице тоже зальют дожди.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что в Карпатах за неделю до лета выпал снег.

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