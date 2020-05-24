В Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.

Об этом в воскресенье, 24 мая, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщили правоохранители, подозреваемый в течение 2019 лично и при участии курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии псевдоэфедрина - прекурсора, который используется для изготовления наркотиков. Как выяснили следователи, ежемесячно в Украину в банках из-под спортивного питания и кофе поставлялись до 10 килограмм вещества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

В Украину ввозилось необычное "спортивное питание". Фото: Киевская прокуратура в Фейсбук

В Украину ввозилось необычное "спортивное питание". Фото: Киевская прокуратура в Фейсбук

Напомним, что недавно в Днепе полицейские и медики спасли жизнь женщины и двоих мужчин с передозировкой наркотиками.

Ранее мы "Страна" разбиралась в том, как изменился наркорынок в Украине во время карантина.