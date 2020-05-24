По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Киевской области третий день подряд фиксируют снижение уровня инцидентности коронавируса. Если так пойдет и дальше, карантин могут ослабить через четыре дня.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин в Facebook.

Так, по состоянию на сегодня, уровень инцидентности находится на уровне 12,45 при норме в 12 и меньше.

"Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать в ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно", - сказал он.

Напомним, согласно информации Центра общественного здоровья, восемь областей Украины и город Киев не соответствуют критериям Кабмина для перехода на второй этап смягчения коронавирусного карантина.

Напомним, что в Киеве за прошедшие сутки, 23 мая, коронавирусом заразились 54 человека, что является самым большим показателем заболеваемости за последнюю неделю. Тем не менее, в столице с 25 мая заработает метро.