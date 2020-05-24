В то время как синоптики ожидают приход тепла в Украину только в июне, на Карпатах воцарилась настоящая зима. За неделю до наступления лета гору Поп Иван Черногорский накрыло снегом.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 13:15 24.05.2020 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха +2°С, ветер юго-западный 7м / с, снег, ограниченная видимость до 70м", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинцы не могут поверить, что такого рода осадки могут встретиться в конце мая. Некоторые даже шутят, что лето никогда не настанет.

"Весна плавно перейдет в осень", - прокомментировал пост пользователь соцсети.

В Карпатах в мае выпал снег. Фото: Facebook



Напомним, что в середине мая расположенное на северо-востоке Польши Подляское воеводство также засыпало снегом. А вот вдоль побережья Антарктического полуострова снег приобрел неестественный для себя зеленый оттенок.

Ранее мы писали, что в понедельник погода не порадует жителей Украины. Будет холодно, ожидается дождь.