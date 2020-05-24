В воскресенье, 24 мая, село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Болезнь там подтвердили у 28 жителей.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА в FAcebook.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 года установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения и другой критической инфраструктуре, выдадут специальные пропуска.

Кроме того, запланированы массовые дезинфекционные мероприятия в ряде помещений и сооружений. Следить за режимом самоизоляции и карантином будет полиция.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 20 896 человек. За сутки болезнь обнаружили у 406 украинцев. Отметим, что положительная динамика в стране наблюдается уже третий день подряд. Из них в Киеве - 54 случая заражения.