"У меня порошенко-недержание". На акции "Стоп реванш" телеведущий Поярков выступил с пародией на Зеленского
Украинский художник и телеведущий канала Порошенко "Прямой" Сергей Поярков присоединился к сегодняшнему митингу на Майдане в Киеве, посвященному первому году президентства Владимира Зеленского.
Артист надел шутовскую шапку и попытался спародировать речь Зеленского в стиле "туалетного юмора".
Телеграм-канал "Политика страны" публикует видео "перформанса" артиста.
Вот несколько цитат из его "стенд-апа", который ведущий исполнил голосом президента:
- "Собрались, разбойники? Можете меня не пугать, я только что пописял".
- "Вы думали, чем я по роялю играл? Думали писькой? Нет, сиськой. У меня такая физиология. Меня из-за этого в армию не взяли".
- "Чего никто не смеялся над моей самой удачной шуткой, что мне есть чем думать?"
- "Лиза Богуцкая замироточила".
- "Я не могу не говорить про Порошенко. У меня порошенко-недержание. Он мне уже снится в эротических снах. Я уже жену четыре раза Петей назвал".
- "Вы говорите, у меня нет достижений. А вы посмотрите на мою хлеборезку. Она стала уже шире, чем у Порошенко. Я хочу догнать Януковича".
- "Почему я не могу перестать стрелять? Это у меня травма. Как-то в юности меня Лена попросила перестать пукать. Я перестал, но потом начал хрипеть".
Стоит отметить, что участникам митинга юмор Пояркова понравился, из толпы возле сцены смех раздавался после каждой шутки ведущего.
Ранее мы писали, что акцию посетила и бывший народный депутат Татьяна Черновол. Она рассказала, что правоохранители обвиняют ее в нелегальном владении оружием.
Напомним, что в конце декабря прошлого года, в эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского.