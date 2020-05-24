Украинский художник и телеведущий канала Порошенко "Прямой" Сергей Поярков присоединился к сегодняшнему митингу на Майдане в Киеве, посвященному первому году президентства Владимира Зеленского.

Артист надел шутовскую шапку и попытался спародировать речь Зеленского в стиле "туалетного юмора".

Телеграм-канал "Политика страны" публикует видео "перформанса" артиста.

Вот несколько цитат из его "стенд-апа", который ведущий исполнил голосом президента:

"Собрались, разбойники? Можете меня не пугать, я только что пописял".

"Вы думали, чем я по роялю играл? Думали писькой? Нет, сиськой. У меня такая физиология. Меня из-за этого в армию не взяли".

"Чего никто не смеялся над моей самой удачной шуткой, что мне есть чем думать?"

"Лиза Богуцкая замироточила".

"Я не могу не говорить про Порошенко. У меня порошенко-недержание. Он мне уже снится в эротических снах. Я уже жену четыре раза Петей назвал".

"Вы говорите, у меня нет достижений. А вы посмотрите на мою хлеборезку. Она стала уже шире, чем у Порошенко. Я хочу догнать Януковича".

"Почему я не могу перестать стрелять? Это у меня травма. Как-то в юности меня Лена попросила перестать пукать. Я перестал, но потом начал хрипеть".

Стоит отметить, что участникам митинга юмор Пояркова понравился, из толпы возле сцены смех раздавался после каждой шутки ведущего.

Ранее мы писали, что акцию посетила и бывший народный депутат Татьяна Черновол. Она рассказала, что правоохранители обвиняют ее в нелегальном владении оружием.

Напомним, что в конце декабря прошлого года, в эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского.