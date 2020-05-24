Во время порохобот-майдана ведущий Поярков снова "мочил" Зеленского шутками за 300. Скриншот из видео

Украинский художник и телеведущий канала Порошенко "Прямой" Сергей Поярков присоединился к сегодняшнему митингу на Майдане в Киеве, посвященному первому году президентства Владимира Зеленского.

Артист надел шутовскую шапку и попытался спародировать речь Зеленского в стиле "туалетного юмора". 

Телеграм-канал "Политика страны" публикует видео "перформанса" артиста.

Вот несколько цитат из его "стенд-апа", который ведущий исполнил голосом президента:

  • "Собрались, разбойники? Можете меня не пугать, я только что пописял".
  • "Вы думали, чем я по роялю играл? Думали писькой? Нет, сиськой. У меня такая физиология. Меня из-за этого в армию не взяли".
  • "Чего никто не смеялся над моей самой удачной шуткой, что мне есть чем думать?"
  • "Лиза Богуцкая замироточила".
  • "Я не могу не говорить про Порошенко. У меня порошенко-недержание. Он мне уже снится в эротических снах. Я уже жену четыре раза Петей назвал".
  • "Вы говорите, у меня нет достижений. А вы посмотрите на мою хлеборезку. Она стала уже шире, чем у Порошенко. Я хочу догнать Януковича".
  • "Почему я не могу перестать стрелять? Это у меня травма. Как-то в юности меня Лена попросила перестать пукать. Я перестал, но потом начал хрипеть".

Стоит отметить, что участникам митинга юмор Пояркова понравился, из толпы возле сцены смех раздавался после каждой шутки ведущего.

Ранее мы писали, что акцию посетила и бывший народный депутат Татьяна Черновол. Она рассказала, что правоохранители обвиняют ее в нелегальном владении оружием.

Напомним, что в конце декабря прошлого года, в эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского.

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