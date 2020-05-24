Бывший народный депутат Татьяна Черновол, которая пришла на акцию "Стоп реванш" на Майдане независимости, рассказала, что правоохранители обвиняют ее в нелегальном владении оружием.

Об этом она рассказал журналистам "Громдського" в стриме телеканала на YouTube.

Так, депутат сообщила, что Государственное бюро расследований обвинило ее в нелегальном владении оружием из-за найденного при обыске автомата. Сама Черновол называет его "наградным", утверждая, что это ее трофей из зоны АТО.

"Я хотела выяснить, в чем тут суть. Автомат же легальный, наградной. На него есть соответствующие документы, которые датированы 16 октября 2014 года. И сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, а значит – нелегально", - сказала она.

Вместе с тем, она рассказала, что разрешения на владение оружием у нее нет. "С юридической точки зрения это нелегально, но это снова дело против добровольцев", - уточнила она.

Также Черновол рассказала журналистам, что по данному делу уже назначено проведение экспертиз. "Следственные действия у меня регулярно и очень много", - рассказала она.

Акция протеста "Стоп реванш" на Майдане. Видео: YouTube/Громадське

Напомним, что сейчас Черновол обвиняют в убийстве человека в феварале 2014 года. Тогда радикалы под ее командованием закидали коктейлями Молотова здания офиса Партии регионов на улице Липской в Киеве. В здании на тот момент были люди. Один из них - компьютерщик Владимир Захаров - задохнулся в дыму.

Также "Страна" писала, что 16 апреля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Татьяне Черновол, которую обвинили в убийстве человека в 2014 году. Однако позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения: с круглосуточного домашнего ареста на ночной.