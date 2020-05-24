Киевская полиция и Национальная гвардия усилили меры безопасности в связи со стартовавшей на Майдане акцией "Стоп реванш", которая приурочена к годовщине правления президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Киева.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Наряды стражей порядка несут службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что усиление мер безопасности направлено на избежание нарушений правопорядка. Для этого на улицы выйдут кинологи и взрывотехники. А к организаторам уже обратились с призывом соблюдать правопорядок.

Напомним, организатором акции является общественная организация "Справа громад" - официальный партнер политической партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Среди партнеров также есть Национальный корпус, который днем ранее атаковал офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Собода".