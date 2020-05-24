Бывший судья Киевского райсуда Харькова и советник экс-главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука Денис Невядомский, создавший недавно ассоциацию судей в отставке, заявил, что приступил к написанию "Конституции государства Федеративная Республика Русь" и призвал всех поучаствовать в этом проекте. Речь идет об идее "переучреждения" государства Украины с ее переименованием в Русь. Эту идею не так давно выссказал и известный адвокат Андрей Федур.

Невядомский написал 18 главных идей Конституции на своей странице в Facebook.

Первые пять из них звучат так:

1. Федеративное государство "Русь" — англ. "Ruthenia" полное название "ФРР" (Федеративная республика Русь) – англ. FRR (Federal republic of Ruthenia), основанное на норманнском историческом фундаменте, являющееся альтернативой постсоветским клановым государственным проектам Российская Федерация, Республика Беларусь и Украина.

2. Основным Законом ФРР является Конституция, в которой закреплены основы государственного устройства, функционирования государственных институтов, основные права, свободы и обязанности граждан.

3. Вместо патерналистской государственной системы, основанной на клановости, протекционизме и коррупции в ФРР функционирует либертарианская система, основой которой являются гражданские права и свободы, направленная на содействие гражданину в максимальной реализации его потенциала и достижении законных целей.

4. Признание природного права граждан Руси на учреждение государства, власти и правительства, контроль за их деятельностью и непосредственное участие во власти. Соблюдение природных прав граждан станет главным условием легитимности власти.

5. Каждая земля Руси выбирает и использует свой региональный язык. Эти языки имеют статус региональных, будут пользоваться поддержкой и защитой государства. Языком высшего образования (со временем) и официальным федеральным языком Руси будет английский.

Кроме того, по задумке Невядомского, в государстве будут править президент (избирается на 7 лет), суд с прецедентной системой (как в США и Британии), а высшим органом власти в "Федеративной Республике Русь" будет двухпалатный парламент Конгресс.

Согласно проекту бывшего судьи, на "Руси" будет внедрено электронное администрирование сферы государственных услуг".

"Введен запрет на физическое общение гражданина и чиновника. Русь - блокчейн-государство. Не выходя из дома, гражданин подает заявления и получает необходимые разрешения и информацию", - пишет Невядомский.

Напомним, что Невядомский недавно создал общественную организацию "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", которая обратилась с манифестом к украинским судьям, юристам и обществу.

Ранее мы писали, что Денис Невядомский по итогам собеседования не был рекомендован Советом судей Украины для выдвижения кандидатуры на пост судьи КСУ. Сам Невядомский назвал это произволом.