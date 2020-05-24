За прошедшие сутки, 23 мая, в Украину при помощи чартерных и специальных рейсов вернулись 1290 граждан. Самолеты прибыли из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Нидерландов и Барбадоса.

Об этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничники провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. На здоровье также никто из украинцев не жаловался.

Уточняется, что самолеты и Таллинна (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия) прибывали в аэропорт "Борисполь", а проверку проводили пограничники с контрольно-пропускного пункта "Киев".

Все прибывшие установили на телефон специальное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции. Один из пассажиров захотел пройти обсервацию.

"Всего же за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Днем ранее мы писали, что в Украину из США специальным коммерческим рейсом вернулись 194 гражданина. Они прилетели с западного побережья. Рейс вылетал из Сиэтла. Также мы рассказывали, что в Украину из ОАЭ и Армении эвакуировались 300 человек.