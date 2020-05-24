Сегодня в Киеве и других областных центрах проходят акции "Стоп реванш". Они посвящены году президентства Владимира Зеленского. А также - главе его Офиса Андрею Ермаку, которого требуют уволить.

Организатор - общественная организация "Справа громад", которая является офицальным союзником партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Партнерами по акции стали Нацкорпус и ВО Свобода.

Акция на Майдане и у дома президента прошла после громкого скандала с участием экс-президента - публикации пленок Байдена-Порошенко. Из-за которых на главу "Евросолидарности" открыли еще одно уголовное дело по статье "госизмена".

Таким образом после вдохновляемых Порошенко акций "Штайнмайер-майдана" начинается новая фаза уличных акций против Зеленского.

"Страна" следит за майданом порохоботов в центре столицы.

16:50 Юрист Андрей Портнов, чье имя упоминали "реваншисты" со сцены, прокомментировал акцию.

"На сегодняшней акции Стоп-реванш, кроме воров, причастных к незаконной добыче янтаря, вырубке леса, хищениям из бюджета, мародёрству в армии и отмыванию преступных доходов в офшорах, выступил еще известный вор, депутат партии Майдана и герой революции Левус, выразивший со сцены обеспокоенность, что сегодня происходит реванш Портнова.

Напоминаю создавшим Стоп-реванш ворам, что Левус подозревается Национальным антикоррупционным бюро в присвоении бюджетных средств, которые он украл якобы для найма депутатского жилья, скрыв собственную квартиру в Киеве. Ему избрана мера пресечения и изъяты паспорта.

Это одно из самых гнусных и позорных преступлений — получать из бюджета деньги, фальсифицируя информацию об отсутствии места жительства и выдавая себя за бомжа.

И всё это зачуханное воровское когутьё — и есть главный символ вашего сегодняшнего Стоп-Реванша, позорные вы воры и моральные уроды".

16:27 Акция окончена.

16:24 Снова поют гимн - "чтобы Зеленский запомнил и выучил эти слова".

16:21 Обклеили забор высотки, где живет президент.

16:20 "Ермак - пидарешт!"

16:13 "Зеля - лох", - заявила со сцены Татьяна Черновол.

16:12 На акцию против Зеленского почему-то принесли портрет Дмитрия Гордона, взявшего интервью у Игоря Гиркина.

16:10 Нацкорпус повесил баннер на заборе у дома Зе.

16:07 "Ермак - агент внешней разведки РФ", - представитель Нацкорпуса.

15:59 Колонна пришла под дом Зеленского. Скандируют "Ганьба" и "Бубочка, выходи". Поют гимн и кричат "Путин х...ло".

15:46 Видео как колонна "Стоп реванша" идет к дому Зеленского около Мариинского парка. Говорят, что это первая акция после карантина, но они могут стать регулярными.

Также примечательно, что на главном плакате красуется надпись "111 статья. Зе приготовиться". 111 статья - это госизмена.

Именно ее сейчас вменяют Порошенко после публикации его разговоров с Байденом.

15:35 Креатив стоп-реваншистов.

15:32 Колонна двинулась с Майдана по Грушевского под дом Зеленского возле Мариинского парка.

15:28 В соцсетях обсуждают акцию.

"На майдане проходит какая-то там акция "стоп реванш".

Некоторые, сидящие у Порошенко и других неравнодушных патриотов на зарплате, прямо со сцены требуют уволить Ермака, оскорбляют президента и, откровенно, веселят обычных прохожих исполняя цирковые трюки.

У остальных же украинцев сегодня в городах акции "стоп дол...изм".

Люди массово выходят в парки, рестораны и просто на улицы.

Разговаривают на разных языках, улыбаются друг другу и ничего не требуют", - пишет телеведущий Макс Назаров.

15:17 Идут завуалированные призывы не трогать Порошенко из-за пленок Байдена:

"Мы не сделали выводы с прошлого раза и заходим на второй круг и становимся участником внутреннего скандала в США, из-за которого можем потерять поддержку Америки", - экс-нардеп Андрей Тетерук.

15:13 Спикер мероприятия призывает завтра прийти в 15.30 на суд по Яне Дугарь - подозреваемой в деле по Шеремета.

15:08 Несколько цитат Пояркова из его "стендапа" с шутовской шапкой на голове. Говорил телеведущий голосом Зеленского:

"Собрались, разбойники? Можете меня не пугать, я только что пописял".

"Вы думали, чем я по роялю играл? Думали писькой? Нет, сиськой. У меня такая физиология. Меня из-за этого в армию не взяли".

"Чего никто не смеялся над моей самой удачной шуткой, что мне есть чем думать?"

"Лиза Богуцкая замироточила"

"Я не могу не говорить про Порошенко. У меня порошенко-недержание. Он мне уже снится в эротических снах. Я уже жену четыре раза Петей назвал"

"Вы говорите, у меня нет достижений. А вы посмотрите на мою хлеборезку. Она стала уже шире, чем у Порошенко. Я хочу догнать Януковича".

"Почему я не могу перестать стрелять? Это у меня травма. Как-то в юности меня Лена попросила перестать пукать. Я перестал, но потом начал хрипеть".

15:00 Полное видео глумливого выступления Пояркова.

14:53 Нардеп от партии Порошенко Федына очень пафосно рассказывала о зраде Зе. Заявила, что не хочет пересмотр "мовних квот, аби не прийшлось захищати ii вiд РФ".

14:52 "Если прислуга будет непослушной, драть ее надо на конюшне", - Поярков.

14:51 Сергей Поярков, которого судят за оскробление президента, вышел на сцену в головном уборе шута и разыграл миниатюру, будто он Зеленский.

14:43 Есть в отношении президента и такие вот плакаты.

Фото из телеграм-канала Маруси Зверобой

14:39 На акции и Татьяна Черновол. Она рассказала новость - что ГБР инкриминирует ей нелегальное владение оружием. Речь о найденном у нее при обыске автомате. Черновол называет его "наградным" и сообщает, что это ее трофей из АТО. Но признает, что разрешения на это оружие у нее нет. "С юридической точки зрения это нелегально, но это снова дело против добровольцев", - говорит Черновол.

14:38 София Федына в маске-вышиванке тоже на месте.

Фото из телеграм-канала Маруси Зверобой

14:36 На данный момент на главной площади страны собрались около 300 человек, в большей степени это "Национальный корпус", также видны флаги ВО "Свобода", "Справа громад", "Демократична сокира". Охрану порядка обеспечивает полиция диалога, но правоохранителей очень мало.

Участники акции в большей степени все в масках, на асфальте нанесена желтая разметка для соблюдения дистанции, но никто ее не соблюдает.

Перед началом акции звучала песня УПА "Лента за лентой", с которой экс-президент Петр Порошенко ездил по городам во время предвыборной кампании.

В начале вече спикер слово взял экс-нардеп Андрей Левус, который заявил, что сегодня происходит "реванш старой власти", приведя в пример возвращение в страну Андрея Портнова, а также упомянул "непатриотичные" взгляды Максима Бужанского, и сфальсифицированные, по его мнению, пленки Деркача.

14:35 На акции сейчас несколько сотен человек.

14:34 В своем выступлении и Андрей Левус и Втиталий Гайдукевич вспомнила местные выборы, акцентировав внимание на том, что "осенью мы должны быть едины, как кулак".

14:31 Ведущий "Прямого" Сергей Поярков.

14:30 На мосту на Институтской растянули баннер.

14:29 Ситуация на Майдане сейчас.

14:24 Пришла Маруся Зверобой, которую судят за угрозы Зеленскому.

14:21 Есть флаги еще одной порохоботской организации - "Демократичной сокиры". А также Нацкорпуса и ВО Свобода.

14:20 Заработала сцена. На ней выступает телеведущий Виталий Гайдукевич.

14:11 Суть акции на Facebook-странице описывается как борьбы с "зеленой бациллой".

"Под прикрытием эпидемии коронавируса, власть сознательно наделала много плохих вещей. Карантин показал - Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России и тому подобного. А значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще есть граждане. И если нас не видно на карантине, то это не значит, что мы исчезли".

"Вирус в короне рано или поздно победят медики. А вот что делать с зеленой бациллой в короне, это зависит исключительно от граждан", - пишут организаторы.