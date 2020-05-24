В воскресный день киевляне массово пришли в Киевский зоопарк, первый этап реконструкции которого завершился совсем недавно. При этом посетители не стремятся соблюдать карантинные меры - дистанция в 1,5 метра соблюдается редко, много людей пришли без масок.

Об этом 24 мая пишут пользователи Facebook.

"Давно не видел таких больших очередей и такого скопления людей. В зоопарке коронавирус не страшен", - написал очевидец столпотворения.

Так, на фотографиях из зоопарка видно, что посетителей действительно много, некоторые пришли с детьми. Несмотря на эпидемию коронавируса в Киеве, люди не боятся опускать маски на подбородок. К кассам зоопарка тянется длинная очередь в десятки метров.

Возле Киевского зоопарка во время карантина выстроилась очередь. Фото: Facebook

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко во время недавнего брифинга утверждал, что на территории зоопарка будут соблюдаться все меры предосторожности, призванные помочь людям уберечься от заражения коронавирусом.

Также мы публиковали фотографии с открытия Киевского зоопарка, которое состоялось в субботу.