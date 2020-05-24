Внефракционный парламентарий Антон Поляков заявил, что не верит в самоубийство народного депутата Валерия Давиденко, тело которого обнаружили в собственном офисе вчера.

Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Несмотря на то, какие у нас были взаимоотношения с Давиденко, я искренне соболезную его семье, родным и близким. Одно дело то, что он должен отвечать перед законом, а не таким образом. Исходя из моих бесед с работниками правоохранительных органов, я лично отсекаю версию самоубийства, но это мое субъективное мнение", - сказал он.

Поляков уточнил, что к Давиденко могли быть вопросы еще со времен, когда он был заместителем министра аграрной политики времен экс-президента Виктора Януковича.

"Были вопросы, связанны с делами времен Януковича, когда он был замминистра аграрной политики, также земельные вопросы, плюс по выборам какие-то суммы брались. Очень много было вопросов с серьезными сумами, часть из них я подымал, как член антикоррупционного комитета, ничего личного", - рассказал он.

В то же время нардеп уточнил, что не знает точной причины смерти Давиденко.

"Единственное, надеюсь, что следствие не растянут на пять лет, а объективно расследуют ситуацию. Со мной многие мои коллеги согласны, что это не может быть самоубийство, по всем моральным качествам и характеру этот человек не мог пойти на такое", - уточнил он.

Напомним, полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко, чье тело было найдено сегодня вечером в офисе в центре Киева.

Как сообщала "Страна", тело убитого народного депутата Валерия Давиденко нашла уборщица, а около его трупа был обнаружен пистолет. Также нашим журналистам удалось выяснить, что труп был обнаружен в здании Печерского района Киева по улице Большая Васильковская 4. Около трупа был пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить правоохранительным органам.