Депутат Рады Валерий Давиденко, труп которого был обнаружен вчера в киевском офисе, в последнее время занимался продажей своей доли в одном из аграрных предприятий.

Об этом "Стране" рассказал источник из окружения нардепа.

По его словам, продажа бизнеса - единственное значимое событие, которое происходило в последние недели жизни Давиденко.

"Сделка сложная, но шла планово. Я не слышал, чтоб там была какая-то критическая ситуация, хотя, возможно, мы не владеем всей информацией. В любом случае, эту историю с продажей нужно исследовать тщательно", - говорит знакомый нардепа.

Напомним, что "Страна" рассказывала о всех возможных причинах ухода из жизни депутата Давиденко.

Ранее мы писали, что покойный нардеп владел крупным агробизнесом. В активах у его ближайших родственников - несколько фирм, связанных с аграрным сектором.

Стоит отметить, что перед своей смертью Давиденко строил планы на будущее. В частности, он заявлял о намерении помочь черниговским медикам в борьбе с эпидемией коронавируса.