В ночь на воскресенье, 24 мая, неподалеку от села Троицкое в Одесской области автомобиль с мужчинами-рыбаками сорвался в реку с крутого обрыва.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 м и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже утром специальная водолазная группа начала поисковые работы в акватории реки. Обнаружить тела погибших удалось в 08:32, а сам автомобиль достали около 11:00.

Для поисковой операции пришлось задействовать две единицы специальной техники и десять человек личного состава ГСЧС.

Под Одессой машина с рыбаками сорвалась в воду. Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, виновником масштабной аварии на Одесской трассе, которая произошла в пятницу, 22 мая, мог быть бывший народный депутат Александр Табалов. В результате инцидента погибли трое взрослых и шестилетний мальчик, а их родственникам уже начали поступать угрозы.