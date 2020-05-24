Найденный вчера мертвым нардеп Валерий Давиденко и его соратник, коллега по депутатской группе "Доверие" Борис Приходько, фигурируют в уголовном деле о хищении средств Аграрного фонда в размере 2 млрд гривен. Сейчас активно обсуждается, что смерть Давиденко могла быть связана с этим уголовным производством.

Об этом идет речь в материале "Страны", посвященном причинам смерти депутата.

Валерий Давиденко - крупный аграрный бизнесмен. Он и его партнеры по Терра-банку (Юрий Колобов и Борис Приходько) во времена Януковича занимали серьезные должности. Колобов стал министром финансов, Приходько - первым заместителем главы Нацбанка, а сам Давиденко - заместителем министра аграрной политики.

После Майдана у всех троих начались неприятности и уголовные дела. Колобов уехал в Испанию, где получил политическое убежище, а Приходько был задержан 31 июля 2014 года по подозрению в расхищении средств Аграрного фонда в размере 2 млрд гривен. Тогда же по этому делу проходил и Давиденко. Но подозреваемым он не стал. В 2014 году он избрался в нардепы по мажоритарному округу в Черниговской области.

А дело против Приходько (он вышел из под ареста в декабре 2014 года) постепенно было спущено на тормоза. Приходько, вместе с Давиденко, избрались по мажоритарным округам в Черниговской области на выборах в Раду в 2019 году.

Осенью прошлого года нардеп от "Слуги народа" (позже исключенный из фракции) Антон Поляков обвинил тогдашнего главу Офиса президента Андрея Богдана и связанного с ним генпрокурора Рябошапку в лоббировании интересов Давиденко и Приходько и в защите их от уголовных дел.

Поэтому одной из версий мотивов самоубийства (или убийства) нардепа, которая обсуждается в СМИ, является предположение, что после ухода Богдана и Рябошапки, у Давиденко исчезла "крыша" и расследование уголовных дел по Аграрному фонду могло теперь активизироваться.

В то же время, источники в окружении самого Давиденко эту версию отметают.

"Никаких движений по этому делу и вообще по каким-то другим уголовным делам в отношении Давиденко не было. Последний раз его вызывали на допрос полтора-два года назад. С тех пор никто его не беспокоил. С Богданом он знаком, но отношений близких не имел. По делу об аграрному фонду он никогда не проходил как подозреваемый, хотя в 2014 году его активно к этому делу пытались пришить. Но даже тогда, когда была реальная угроза ареста, Валерий действовал четко, хладнокровно, без паники. И уж тем более, он не паниковал бы сейчас, если б даже это дело и возобновили и ему хотели вручить подозрение (признаков чего, повторяюсь, не было). С учетом нынешнего развала правоохранительной и судебной системы ничем серьезным это бы ему не грозило", - сказал источник.

Подробнее о том, что могло стать причиной смерти Давиденко, читайте здесь.

Давиденко был владельцем крупной аграрной компании в Черниговской области. В активах у его ближайших родственников находятся несколько фирм, связанных с аграрным сектором. Несколько из них записаны на мать нардепа.

Напомним, труп Давиденко с огнестрельным ранением головы был найден вчера в его офисе в центре Киева.