Вчера в офис найденного мертвым нардепа Валерия Давиденко приезжал его бизнес-партнер нардеп Борис Приходько. Именно он вызвал уборщицу, которая обнаружила труп депутата.

Об этом "Стране" рассказал источник в полиции.

По его словам, вчера Валерий Давиденко приехал в офис днем несмотря на выходной день субботы, 23 мая. Однако это не вызвало ни у кого подозрений, так как нардеп работал не только в будние дни. Уже ближе к вечеру к нему на встречу приехал его давний соратник и депутат-мажоритарщик из той же депутатской группы "Доверие" Борис Приходько.

Однако офис оказался закрытым, а сам Давиденко на звонки не отвечал. Приходько заподозрил неладное и попросил вызвать уборщицу, у которой был ключ от офиса. Та, как мы сообщали ранее, приехав на место работы, обнаружила Давиденко мертвым.

В свою очередь криминалисты взяли смывы с ладоней мертвого народного избранника, чтобы установить, был ли пистолет ему подброшен, либо он застрелился сам. Пока правоохранители рассматривают версию о самоубийстве Давиденко как приоритетную.

Напомним, что все подробности смерти депутата "Страна" собрала в отдельном материале.

Ранее мы писали, что перед своей смертью Давиденко опубликовал пост в Facebook, в котором рассказывал о планах на будущее.