В воскресенье, 24 мая, в Гонконге активисты устроили акцию протеста против принятия закона о защите национальной безопасности, однако полиция применила против них слезоточивый газ.

Об этом говорится в материале The Guardian.

"Полиция Гонконга использовала слезоточивый газ против толпы людей после того, как тысячи из них вышли на улицы в знак протеста против чрезвычайного заявления Пекина о введении законов о национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Уточним, что закон предусматривает запрет на антиправительственные призывы, призывы к отделению от Китая и прочие сепаратистские акции. При этом власти не планируют принимать его по отдельности – документ сразу же вступит в силу на всей территории Гонконга.

Полиции пришлось применить спецсредства после того, как некоторые участники начали атаковать правоохранителей, а также бросаться в них различными предметами.

Напомним, коммунистическая партия Китая 21 мая предложила принять законопроект об усилении полномочий спецслужб в Гонконге. Активисты в ответ окрестили инициативу "концом Гонконга".

Изначально протесты в Гонконге начались в 2019 году из-за законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Новая вспышка протестов в Гонконге началась с 10 мая этого года. Тогда полиции пришлось задержать 230 человек. Ранения получили 18 граждан.

Также "Страна" писала, что Китай, где из-за коронавирусного кризиса в первом квартале текущего года ВВП опустился на 36,6% в годовом исчислении, не будут устанавливать целевой показатель для темпов экономического роста на 2020-й. Такое происходит впервые с 1994 года.