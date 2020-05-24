Погода в понедельник, 25 мая, будет влажной, кое-где задержится прохлада, а приход тепла в Украину откладывается до начала июня. Жителей столицы огорчит холод и дождь.

Об этом в воскресенье, 24 мая, рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Так, завтра в течение суток на территорию восточных регионов страны придет атмосферный фронт из Запада, поэтому в большинстве областей будет дождливо. На Востоке и Юге небольшие осадки будут попеременно "дежурить" с солнцем. Ветер ожидается с севера, а в восточных областях - с юго-востока, небольшой, умеренный.

При этом ближайшей ночью хоть и не будет тепло, однако заморозки должны отступить - столбики термометров покажут от +6 до +12 градусов. Днем воздух прогреется в регионах по разному - от +14 до +17, очаг холода образуется в Киевской области и Карпатах - +9 +12 градусов. На Востоке и в Днепропетровской области будет теплее - там от +15 до +20 градусов.

Что касается Киева, то его жителям с погодой завтра не повезет. Ночью там ожидается до +8 градусов, днем до +12 градусов тепла. Также в столице на протяжении завтрашнего дня ожидается дождь. При этом есть надежды на потепление уже в среду, однако они могут не подтвердиться.

По словам Диденко, ощутимое тепло придет в Украину с 1 по 7 июня.

Погода в Украине 25 мая будет прохладной. Карта: Наталка Диденко

Погода в Украине 25 мая будет прохладной. Карта: Наталка Диденко

Напомним, что на сегодня синоптики прогнозируют 12-18 градусов тепла. Ожидается, что восточные и часть южных регионов накроют сильные дожди.

Ранее мы писали, когда в Украине начнется потепление.