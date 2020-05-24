Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что во время службы в армии поругался с "дедом", который пытался заставить его носить воду.

Об этом он рассказал в интервью изданию Mixsport.pro.

"Нам только выдали военную форму, как один "дед" командирским тоном приказал носить воду. Габаритами "дед" был в два раза меньше меня. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я — рядовой", - сказал он.

Кличко уточнил, что "деду" это не понравилось, но выяснять отношения один на один он не решился. Поэтому побежал за подмогой.

"Ответ "деду" категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная потасовка, но дежурный по части развел нас по сторонам. Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что "деды" захотят расправиться с норовистым "салагой". Напряжение спало только на следующий день", - рассказал он.

Однако утром ситуацию разрядило командование, которое сообщило о новобранце-чемпионе Украины по боксу Виталии Кличко.

"После построения "дед" сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: "Что же ты мне об этом раньше не сказал?". Инцидент был исчерпан, больше меня никто воду носить не заставлял", - уточнил он.

Напомним, Виталий Кличко 22 мая показал кадры из киевского зоопарка. На них он кормит жирафа и рассказывает об амбициозных планах.

"Страна" также рассказывала о плане Кличко по выходу столицы из карантина.