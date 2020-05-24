На территории одной из федеральных земель Германии, Тюрингии, власти собираются отменить масочный режим и перестанут требовать от граждан соблюдать социальное дистанциирование с 6 июня. Это связано с малым количеством новых случаев Covid-19 в регионе.

Об этом в воскресенье, 24 мая, передает издание Bild со ссылкой на слова главы правительства Тюрингии Бодо Рамелова.

"О планах отменить обязательное ношение защитных масок, соблюдение минимальной дистанции и ограничение контактов с другими лицами сообщил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе правительтсва Тюрингии отметили, что более подробно смягчение карантина в этой области чиновники обсудят в ходе заседания Кабмина 26 мая. Ожидается, что на этой земле также будет распущен антикризисный штаб - он будет заменен системой оповещения, которую будет контролировать местный Минздрав. Эти решения будут приниматься в зависимости от показателя новых случаев на 100 тысяч начеления.

Стоит отметить, что показатель инцидентности в Тюрингии составил 5,8 на 100 000 населения в течение одной недели. Всего там коронавирус был выявлен у 2,8 тысяч человек, 151 пациент умер и более 2,4 тысячи людей выздоровели.

Напомним, что в Германии люди продолжают выходить на акции протеста, требуя снять карантинные ограничения. Так, 16 мая, на митинги в разных городах ФРГ пришли тысячи человек.

Ранее мы писали, что Германия отказалась от обязательного карантина для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.