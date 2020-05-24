Виновником масштабной аварии на Одесской трассе, которая произошла в пятницу, 22 мая, мог быть бывший народный депутат Александр Табалов. В результате инцидента погибли трое взрослых и шестилетний мальчик, а их родственникам уже начали поступать угрозы.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура у себя в Telegram-канале.

"22 мая на Одесской трассе произошло ужасное ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), принадлежащая экс-нардепу Александру Табалову, вылетела на встречку и "лоб в лоб" столкнулась с автомобилем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Трое взрослых и шестилетней мальчик умерли на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще двух девочек доставили в реанимацию. По словам родственников пострадавших, полиция составила протокол совершенно на другого человека, на счету которого уже пять судимостей. Более того, вопрос уже пытались "порешать" неизвестные.

"Они уверены, что за рулем Тойоты был сам Табалов. Но почему-то, в протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого 5 судимостей. К родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и настойчиво просили замолчать. Угрожали", - говорится в тексте.

В связи с этим парламентарий обратился в полицию с депутатским обращением, в котором потребовал расследования дела.

62-летний Табалов, как и его сын Андрей, прославились в 2012 году, когда избрались в парламент от партии "Батькивщина", но не стали входить во фракцию политсилы Юлии Тимошенко, за что получили прозвище "тушки Табаловы". Несмотря на это, оба они пробыли весь срок в парламенте 7 созыва - до осени 2014 года.

Табалов-старший - совладелец группы компаний "Формула смаку" (пищевая промышленность). В марте 2013 года журнал Фокус оценил состояние бизнесмена в $44,2 млн. (занимал 169-е место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины" в том году).

Напомним, авария произошла 22 мая около 10:00 неподалеку от села Марийка Жашковского района Черкасской области на 154 км автодороги М 05 "Киев–Одесса".

Также "Страна" писала, что на той же трассе на 284 км в направлении Киева 11 мая случилось еще одно ДТП: легковушка протаранила грузовик. В результате инцидента два пассажира легкового автомобиля погибли на месте, а водитель госпитализировали.