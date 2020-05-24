Экс-прокурор Печерского района Киева Павел Козлов, который является фигурантом резонансного дела об ограблении ювелирного магазина "Граф", замечен в содействии работе подпольного салона игровых автоматов в столице.

Это следует из сюжета программы "Гроші" на телеканале "1+1".

Так, журналисты под видом тайных клиентов проникли в одно из подпольных казино Киева, работающих в закрытом режиме и затем изнутри открыли дверь и впустили полицию. Данный формат расследований не новый.

Однако в этом конкретном случае интересна личность человека, который по звонку кого-то из администраторов или владельцев заведения в мгновение ока оперативно прибыл "разруливать" проблемы с полицией.

Павел Козлов. Фото: Facebook

Павел Козлов дает комментарий 1+1. Скриншот из видео

Несмотря на медицинскую маску, по видео нетрудно узнать в нем скандально известного бывшего прокурора прокуратуры Печерского района столицы Павла Козлова. Журналистам он представился в качестве адвоката и предостерег их от "противоправных действий" по отношению к чужому имуществу.

При этом в Печерском районном суде уже шестой год проходят слушания по делу о похищении ценностей из ювелирного магазина "Граф" в центре Киева в 2014 году. В этом деле обвиняется сам Козлов, бывшие следователи Печерского райотдела тогда еще милиции, которые за время суда успели стать супругами и родить ребенка - Мария Васильева и Сергей Забуга, а также другие экс-правоохранители.

Заседания постоянно переносятся из-за неявки кого-то из многочисленных адвокатов обвиняемых и судебное рассмотрение находится до сих пор на стадии подготовительного. Некоторые фигуранты этого дела в неформальных беседах даже хвастастают что уже прошел срок привлечения к уголовной ответственности по некоторым статьям обвинения.

Подробнее о деле об ограблении магазина "Граф" можно прочитать здесь.

Видео расследования: YouTube/ Гроші

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